ICHI 价格 (ICHI)
今天 ICHI (ICHI) 的实时价格为 0.697412 USD。目前其市值为 $ 6.40M USD。ICHI 兑换 USD 的价格为实时更新。
ICHI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 33.90K USD
- ICHI 当天价格变化为 +2.86%
- 其循环供应量为 9.18M USD
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今天内，ICHI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01936729。
在过去30天内，ICHI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2739342277。
在过去60天内，ICHI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1625979115。
在过去90天内，ICHI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4062759132332582。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01936729
|+2.86%
|30天
|$ -0.2739342277
|-39.27%
|60天
|$ -0.1625979115
|-23.31%
|90天
|$ -0.4062759132332582
|-36.81%
ICHI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.06%
+2.86%
-2.51%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The ICHI token is the governance and value token of ICHI Protocols. ICHI has built 2 protocols to date, including Vaults (single-token Uniswap v3 liquidity managers earning high yields) and Branded Dollars (Community-owned over-collateralized stable assets).
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|1 ICHI 兑换 AUD
A$1.1158592
|1 ICHI 兑换 GBP
￡0.5579296
|1 ICHI 兑换 EUR
€0.66951552
|1 ICHI 兑换 USD
$0.697412
|1 ICHI 兑换 MYR
RM3.11743164
|1 ICHI 兑换 TRY
₺24.62561772
|1 ICHI 兑换 JPY
¥109.5982958
|1 ICHI 兑换 RUB
₽77.75446388
|1 ICHI 兑换 INR
₹59.79610488
|1 ICHI 兑换 IDR
Rp11,248.57907036
|1 ICHI 兑换 PHP
₱40.39410304
|1 ICHI 兑换 EGP
￡E.35.42155548
|1 ICHI 兑换 BRL
R$4.4285662
|1 ICHI 兑换 CAD
C$1.00427328
|1 ICHI 兑换 BDT
৳83.340734
|1 ICHI 兑换 NGN
₦1,079.57982776
|1 ICHI 兑换 UAH
₴29.33314872
|1 ICHI 兑换 VES
Bs35.568012
|1 ICHI 兑换 PKR
Rs194.2641126
|1 ICHI 兑换 KZT
₸366.09248116
|1 ICHI 兑换 THB
฿23.90030924
|1 ICHI 兑换 TWD
NT$22.93090656
|1 ICHI 兑换 CHF
Fr0.6276708
|1 ICHI 兑换 HKD
HK$5.41889124
|1 ICHI 兑换 MAD
.د.م7.0438612