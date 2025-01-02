Ice Open Network 价格 (ICE)
今天 Ice Open Network (ICE) 的实时价格为 0.0057063 USD。目前其市值为 $ 38.80M USD。ICE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ice Open Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.75M USD
- Ice Open Network 当天价格变化为 +3.79%
- 其循环供应量为 6.79B USD
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今天内，Ice Open Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00020812。
在过去30天内，Ice Open Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011475802。
在过去60天内，Ice Open Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004147692。
在过去90天内，Ice Open Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000565990377439964。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00020812
|+3.79%
|30天
|$ -0.0011475802
|-20.11%
|60天
|$ -0.0004147692
|-7.26%
|90天
|$ -0.000565990377439964
|-9.02%
Ice Open Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.15%
+3.79%
-1.77%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game.
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|1 ICE 兑换 AUD
A$0.00913008
|1 ICE 兑换 GBP
￡0.00456504
|1 ICE 兑换 EUR
€0.005478048
|1 ICE 兑换 USD
$0.0057063
|1 ICE 兑换 MYR
RM0.025507161
|1 ICE 兑换 TRY
₺0.201489453
|1 ICE 兑换 JPY
¥0.896745045
|1 ICE 兑换 RUB
₽0.636195387
|1 ICE 兑换 INR
₹0.489258162
|1 ICE 兑换 IDR
Rp92.037083889
|1 ICE 兑换 PHP
₱0.330508896
|1 ICE 兑换 EGP
￡E.0.289822977
|1 ICE 兑换 BRL
R$0.036235005
|1 ICE 兑换 CAD
C$0.008217072
|1 ICE 兑换 BDT
৳0.68190285
|1 ICE 兑换 NGN
₦8.833238274
|1 ICE 兑换 UAH
₴0.240006978
|1 ICE 兑换 VES
Bs0.2910213
|1 ICE 兑换 PKR
Rs1.589489865
|1 ICE 兑换 KZT
₸2.995408059
|1 ICE 兑换 THB
฿0.195554901
|1 ICE 兑换 TWD
NT$0.187623144
|1 ICE 兑换 CHF
Fr0.00513567
|1 ICE 兑换 HKD
HK$0.044337951
|1 ICE 兑换 MAD
.د.م0.05763363