Hydrex 当前实时价格为 0.349864 USD。跟踪 HYDX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 HYDX 价格趋势。

Hydrex 价格 (HYDX)

未上架

1 HYDX 兑换为 USD 的实时价格：

$0.349837
$0.349837
-2.50%1D
USD
Hydrex (HYDX) 实时价格图表
Hydrex（HYDX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.321853
$ 0.321853
24H最低价
$ 0.359409
$ 0.359409
24H最高价

$ 0.321853
$ 0.321853

$ 0.359409
$ 0.359409

$ 1.2
$ 1.2

$ 0.127003
$ 0.127003

+1.40%

-2.58%

-33.85%

-33.85%

Hydrex（HYDX）当前实时价格为 $0.349864。过去 24 小时内，HYDX 的交易价格在 $ 0.321853$ 0.359409 之间波动，市场活跃度显著。HYDX 的历史最高价为 $ 1.2，历史最低价为 $ 0.127003

从短期表现来看，HYDX 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.40%，过去 24 小时内变动为 -2.58%，过去 7 天内累计变动为 -33.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hydrex（HYDX）市场信息

$ 7.58M
$ 7.58M

--
--

$ 13.17M
$ 13.17M

21.67M
21.67M

37,644,541.96564964
37,644,541.96564964

Hydrex 的当前市值为 $ 7.58M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HYDX 的流通量为 21.67M，总供应量是 37644541.96564964，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.17M

Hydrex（HYDX）价格历史 USD

今天内，Hydrex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0093020906048995
在过去30天内，Hydrex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4297383710
在过去60天内，Hydrex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Hydrex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0093020906048995-2.58%
30天$ +0.4297383710+122.83%
60天$ 0--
90天$ 0--

什么是Hydrex (HYDX)

Hydrex is the MetaDEX & Liquidity Infrastructure purpose-built for Base. By combining automated strategies, liquid-backed tokenomics, and Base's powerful distribution channels, Hydrex removes the barriers to yield. It's designed as a coordination system where weekly community governance directs HYDX emissions & protocol revenue. Value flows to where liquidity and volume are most productive, based on protocol alignment.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Hydrex (HYDX) 资源

白皮书
官网

Hydrex 价格预测 (USD)

Hydrex（HYDX）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Hydrex（HYDX）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Hydrex 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Hydrex 价格预测

HYDX 兑换为当地货币

Hydrex（HYDX）代币经济

了解 Hydrex（HYDX）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 HYDX 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Hydrex (HYDX) 的其他问题

Hydrex（HYDX）今日价格是多少？
HYDX 实时价格为 0.349864 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 HYDX 兑 USD 的价格是多少？
当前 HYDX 兑 USD 的价格为 $ 0.349864。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Hydrex 的市值是多少？
HYDX 的市值为 $ 7.58M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
HYDX 的流通供应量是多少？
HYDX 的流通供应量为 21.67M USD
HYDX 的历史最高价（ATH）是多少？
HYDX 的历史最高价是 1.2 USD
HYDX 的历史最低价（ATL）是多少？
HYDX 的历史最低价是 0.127003 USD
HYDX 的交易量是多少？
HYDX 的 24 小时实时交易量为 -- USD
HYDX 今年会涨吗？
HYDX 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 HYDX 价格预测 获取更深入的分析。
Hydrex（HYDX）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

$114,886.29

$4,171.25

$0.04107

$5.7964

$201.86

$4,171.25

$114,886.29

$201.86

$2.6603

$0.20709

$0.00000

$0.00000

$0.0145

$0.000000000000073

$0.010561

$0.000000000000000000013003

$0.000000000000016

$0.0003463

$0.15162

$0.0003085

