Hydrex（HYDX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.321853 $ 0.321853 $ 0.321853 24H最低价 $ 0.359409 $ 0.359409 $ 0.359409 24H最高价 24H最低价 $ 0.321853$ 0.321853 $ 0.321853 24H最高价 $ 0.359409$ 0.359409 $ 0.359409 历史最高 $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 最低价 $ 0.127003$ 0.127003 $ 0.127003 涨跌幅（1H） +1.40% 涨跌幅（1D） -2.58% 漲跌幅（7D） -33.85% 漲跌幅（7D） -33.85%

Hydrex（HYDX）当前实时价格为 $0.349864。过去 24 小时内，HYDX 的交易价格在 $ 0.321853 至 $ 0.359409 之间波动，市场活跃度显著。HYDX 的历史最高价为 $ 1.2，历史最低价为 $ 0.127003。

从短期表现来看，HYDX 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.40%，过去 24 小时内变动为 -2.58%，过去 7 天内累计变动为 -33.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hydrex（HYDX）市场信息

市值 $ 7.58M$ 7.58M $ 7.58M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.17M$ 13.17M $ 13.17M 流通量 21.67M 21.67M 21.67M 总供应量 37,644,541.96564964 37,644,541.96564964 37,644,541.96564964

Hydrex 的当前市值为 $ 7.58M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HYDX 的流通量为 21.67M，总供应量是 37644541.96564964，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.17M。