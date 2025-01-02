Hubble 价格 (HBB)
今天 Hubble (HBB) 的实时价格为 0.066052 USD。目前其市值为 $ 4.51M USD。HBB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hubble 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 90.47K USD
- Hubble 当天价格变化为 +39.27%
- 其循环供应量为 68.24M USD
在获取 MEXC 上从 HBB兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 HBB 价格信息的首选平台。
今天内，Hubble 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01862481。
在过去30天内，Hubble 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0235044919。
在过去60天内，Hubble 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017668976。
在过去90天内，Hubble 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01821683039349141。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01862481
|+39.27%
|30天
|$ -0.0235044919
|-35.58%
|60天
|$ +0.0017668976
|+2.68%
|90天
|$ -0.01821683039349141
|-21.61%
Hubble 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.68%
+39.27%
-8.94%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 HBB 兑换 AUD
A$0.1056832
|1 HBB 兑换 GBP
￡0.0528416
|1 HBB 兑换 EUR
€0.06340992
|1 HBB 兑换 USD
$0.066052
|1 HBB 兑换 MYR
RM0.29525244
|1 HBB 兑换 TRY
₺2.33229612
|1 HBB 兑换 JPY
¥10.37875076
|1 HBB 兑换 RUB
₽7.36413748
|1 HBB 兑换 INR
₹5.66329848
|1 HBB 兑换 IDR
Rp1,065.35468956
|1 HBB 兑换 PHP
₱3.82573184
|1 HBB 兑换 EGP
￡E.3.35478108
|1 HBB 兑换 BRL
R$0.4194302
|1 HBB 兑换 CAD
C$0.09511488
|1 HBB 兑换 BDT
৳7.893214
|1 HBB 兑换 NGN
₦102.24717496
|1 HBB 兑换 UAH
₴2.77814712
|1 HBB 兑换 VES
Bs3.368652
|1 HBB 兑换 PKR
Rs18.3987846
|1 HBB 兑换 KZT
₸34.67267636
|1 HBB 兑换 THB
฿2.26360204
|1 HBB 兑换 TWD
NT$2.17178976
|1 HBB 兑换 CHF
Fr0.0594468
|1 HBB 兑换 HKD
HK$0.51322404
|1 HBB 兑换 MAD
.د.م0.6671252