HEXAR AI 今日价格

HEXAR AI (HEXAR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.70%。当前 HEXAR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HEXAR。

HEXAR AI 目前市值在 $ 53,362 排名第 #-，流通供应量为 523.12M HEXAR。过去 24 小时内，HEXAR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00187126，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HEXAR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.46%。过去一天，总交易量达到 $ 5.73。

HEXAR AI（HEXAR）市场信息

市值 $ 53.36K$ 53.36K $ 53.36K 成交量（24H） $ 5.73$ 5.73 $ 5.73 完全稀释市值 $ 102.01K$ 102.01K $ 102.01K 流通量 523.12M 523.12M 523.12M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

HEXAR AI 的当前市值为 $ 53.36K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.73。HEXAR 的流通量为 523.12M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 102.01K。