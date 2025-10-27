HEDGE（HEDGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00019368 $ 0.00019368 $ 0.00019368 24H最低价 $ 0.00027792 $ 0.00027792 $ 0.00027792 24H最高价 24H最低价 $ 0.00019368$ 0.00019368 $ 0.00019368 24H最高价 $ 0.00027792$ 0.00027792 $ 0.00027792 历史最高 $ 0.0005421$ 0.0005421 $ 0.0005421 最低价 $ 0.00008602$ 0.00008602 $ 0.00008602 涨跌幅（1H） +7.47% 涨跌幅（1D） +43.02% 漲跌幅（7D） +84.88% 漲跌幅（7D） +84.88%

HEDGE（HEDGE）当前实时价格为 $0.00027792。过去 24 小时内，HEDGE 的交易价格在 $ 0.00019368 至 $ 0.00027792 之间波动，市场活跃度显著。HEDGE 的历史最高价为 $ 0.0005421，历史最低价为 $ 0.00008602。

从短期表现来看，HEDGE 在过去 1 小时内的价格变动为 +7.47%，过去 24 小时内变动为 +43.02%，过去 7 天内累计变动为 +84.88%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

HEDGE（HEDGE）市场信息

市值 $ 277.91K$ 277.91K $ 277.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 277.91K$ 277.91K $ 277.91K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,984,250.3897393 999,984,250.3897393 999,984,250.3897393

HEDGE 的当前市值为 $ 277.91K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HEDGE 的流通量为 999.98M，总供应量是 999984250.3897393，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 277.91K。