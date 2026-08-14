HAVA 今日价格

HAVA (HAVA) 今日实时价格为 $ 2.21，过去 24 小时内变化了 0.21%。当前 HAVA 兑 USD 的汇率为 $ 2.21 每 HAVA。

HAVA 目前市值在 $ 8,834,826 排名第 #-，流通供应量为 4.00M HAVA。过去 24 小时内，HAVA 的交易价格在 $ 2.21（低点）和 $ 2.21（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.26，而历史最低价为 $ 0.599564。

短期表现方面，HAVA 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +0.44%。过去一天，总交易量达到 $ 4.25K。

HAVA（HAVA）市场信息

市值 $ 8.83M$ 8.83M $ 8.83M 成交量（24H） $ 4.25K$ 4.25K $ 4.25K 完全稀释市值 $ 44.17M$ 44.17M $ 44.17M 流通量 4.00M 4.00M 4.00M 总供应量 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

HAVA 的当前市值为 $ 8.83M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.25K。HAVA 的流通量为 4.00M，总供应量是 20000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 44.17M。