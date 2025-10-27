Hand Guy（HANDGUY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00128685$ 0.00128685 $ 0.00128685 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.10% 涨跌幅（1D） +5.62% 漲跌幅（7D） +9.16% 漲跌幅（7D） +9.16%

Hand Guy（HANDGUY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，HANDGUY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。HANDGUY 的历史最高价为 $ 0.00128685，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，HANDGUY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.10%，过去 24 小时内变动为 +5.62%，过去 7 天内累计变动为 +9.16%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hand Guy（HANDGUY）市场信息

市值 $ 11.75K$ 11.75K $ 11.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.75K$ 11.75K $ 11.75K 流通量 999.29M 999.29M 999.29M 总供应量 999,286,564.746853 999,286,564.746853 999,286,564.746853

Hand Guy 的当前市值为 $ 11.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HANDGUY 的流通量为 999.29M，总供应量是 999286564.746853，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.75K。