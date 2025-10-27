GUSD（GUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.994627 24H最高价 $ 1.001 历史最高 $ 1.019 最低价 $ 0.98989 涨跌幅（1H） +0.02% 涨跌幅（1D） -0.03% 漲跌幅（7D） +0.09%

GUSD（GUSD）当前实时价格为 $0.999082。过去 24 小时内，GUSD 的交易价格在 $ 0.994627 至 $ 1.001 之间波动，市场活跃度显著。GUSD 的历史最高价为 $ 1.019，历史最低价为 $ 0.98989。

从短期表现来看，GUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.02%，过去 24 小时内变动为 -0.03%，过去 7 天内累计变动为 +0.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GUSD（GUSD）市场信息

市值 $ 149.64M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 319.69M 流通量 149.79M 总供应量 320,000,000.0

GUSD 的当前市值为 $ 149.64M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GUSD 的流通量为 149.79M，总供应量是 320000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 319.69M。