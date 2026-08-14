Guru Network 今日价格

Guru Network (GURU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 GURU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GURU。

Guru Network 目前市值在 $ 54,086 排名第 #-，流通供应量为 546.36M GURU。过去 24 小时内，GURU 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.109287，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GURU 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.44%。过去一天，总交易量达到 --。

Guru Network（GURU）市场信息

市值 $ 54.09K$ 54.09K $ 54.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 99.00K$ 99.00K $ 99.00K 流通量 546.36M 546.36M 546.36M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Guru Network 的当前市值为 $ 54.09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GURU 的流通量为 546.36M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 99.00K。