Green（GREEN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00026333 $ 0.00026333 $ 0.00026333 24H最低价 $ 0.00030623 $ 0.00030623 $ 0.00030623 24H最高价 24H最低价 $ 0.00026333$ 0.00026333 $ 0.00026333 24H最高价 $ 0.00030623$ 0.00030623 $ 0.00030623 历史最高 $ 0.00065911$ 0.00065911 $ 0.00065911 最低价 $ 0.00005588$ 0.00005588 $ 0.00005588 涨跌幅（1H） +6.25% 涨跌幅（1D） +15.25% 漲跌幅（7D） +4.46% 漲跌幅（7D） +4.46%

Green（GREEN）当前实时价格为 $0.00030617。过去 24 小时内，GREEN 的交易价格在 $ 0.00026333 至 $ 0.00030623 之间波动，市场活跃度显著。GREEN 的历史最高价为 $ 0.00065911，历史最低价为 $ 0.00005588。

从短期表现来看，GREEN 在过去 1 小时内的价格变动为 +6.25%，过去 24 小时内变动为 +15.25%，过去 7 天内累计变动为 +4.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Green（GREEN）市场信息

市值 $ 14.58M$ 14.58M $ 14.58M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.58M$ 14.58M $ 14.58M 流通量 47.64B 47.64B 47.64B 总供应量 47,635,626,570.16845 47,635,626,570.16845 47,635,626,570.16845

Green 的当前市值为 $ 14.58M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GREEN 的流通量为 47.64B，总供应量是 47635626570.16845，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.58M。