Gramming 今日价格

Gramming (GRAMMING) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.20%。当前 GRAMMING 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GRAMMING。

Gramming 目前市值在 $ 123,137 排名第 #-，流通供应量为 1.00B GRAMMING。过去 24 小时内，GRAMMING 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GRAMMING 在过去一小时内波动了 +0.24%，过去7 天内波动了 -17.85%。过去一天，总交易量达到 $ 1.95K。

Gramming（GRAMMING）市场信息

市值 $ 123.14K$ 123.14K $ 123.14K 成交量（24H） $ 1.95K$ 1.95K $ 1.95K 完全稀释市值 $ 123.14K$ 123.14K $ 123.14K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gramming 的当前市值为 $ 123.14K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.95K。GRAMMING 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 123.14K。