grail（SN81）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 3.47 24H最低价 $ 3.78 24H最高价 24H最低价 $ 3.47 24H最高价 $ 3.78 历史最高 $ 7.51 最低价 $ 1.92 涨跌幅（1H） -1.15% 涨跌幅（1D） +1.22% 漲跌幅（7D） -10.48%

grail（SN81）当前实时价格为 $3.59。过去 24 小时内，SN81 的交易价格在 $ 3.47 至 $ 3.78 之间波动，市场活跃度显著。SN81 的历史最高价为 $ 7.51，历史最低价为 $ 1.92。

从短期表现来看，SN81 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.15%，过去 24 小时内变动为 +1.22%，过去 7 天内累计变动为 -10.48%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

grail（SN81）市场信息

市值 $ 8.18M 成交量（24H） ---- 完全稀释市值 $ 8.18M 流通量 2.28M 总供应量 2,282,174.30828387

grail 的当前市值为 $ 8.18M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SN81 的流通量为 2.28M，总供应量是 2282174.30828387，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.18M。