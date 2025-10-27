Golddigger 当前实时价格为 0 USD。跟踪 GDIG 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GDIG 价格趋势。Golddigger 当前实时价格为 0 USD。跟踪 GDIG 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GDIG 价格趋势。

更多关于 GDIG

GDIG 价格信息

GDIG 币种官网

GDIG 代币经济

GDIG 价格预测

Golddigger 图标

Golddigger 价格 (GDIG)

未上架

1 GDIG 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00047588
$0.00047588$0.00047588
+3.20%1D
mexc
USD
Golddigger (GDIG) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 09:10:58 (UTC+8)

Golddigger（GDIG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低价
$ 0
$ 0$ 0
24H最高价

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00135633
$ 0.00135633$ 0.00135633

$ 0
$ 0$ 0

+2.04%

+3.26%

+9.18%

+9.18%

Golddigger（GDIG）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，GDIG 的交易价格在 $ 0$ 0 之间波动，市场活跃度显著。GDIG 的历史最高价为 $ 0.00135633，历史最低价为 $ 0

从短期表现来看，GDIG 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.04%，过去 24 小时内变动为 +3.26%，过去 7 天内累计变动为 +9.18%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Golddigger（GDIG）市场信息

$ 472.89K
$ 472.89K$ 472.89K

--
----

$ 472.89K
$ 472.89K$ 472.89K

993.72M
993.72M 993.72M

993,724,006.992372
993,724,006.992372 993,724,006.992372

Golddigger 的当前市值为 $ 472.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GDIG 的流通量为 993.72M，总供应量是 993724006.992372，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 472.89K

Golddigger（GDIG）价格历史 USD

今天内，Golddigger 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Golddigger 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Golddigger 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Golddigger 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+3.26%
30天$ 0-28.27%
60天$ 0--
90天$ 0--

什么是Golddigger (GDIG)

GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold.

Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement.

With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Golddigger (GDIG) 资源

官网

Golddigger 价格预测 (USD)

Golddigger（GDIG）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Golddigger（GDIG）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Golddigger 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Golddigger 价格预测

GDIG 兑换为当地货币

Golddigger（GDIG）代币经济

了解 Golddigger（GDIG）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 GDIG 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Golddigger (GDIG) 的其他问题

Golddigger（GDIG）今日价格是多少？
GDIG 实时价格为 0 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 GDIG 兑 USD 的价格是多少？
当前 GDIG 兑 USD 的价格为 $ 0。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Golddigger 的市值是多少？
GDIG 的市值为 $ 472.89K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
GDIG 的流通供应量是多少？
GDIG 的流通供应量为 993.72M USD
GDIG 的历史最高价（ATH）是多少？
GDIG 的历史最高价是 0.00135633 USD
GDIG 的历史最低价（ATL）是多少？
GDIG 的历史最低价是 0 USD
GDIG 的交易量是多少？
GDIG 的 24 小时实时交易量为 -- USD
GDIG 今年会涨吗？
GDIG 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 GDIG 价格预测 获取更深入的分析。
