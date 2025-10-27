Golddigger（GDIG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00135633 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +2.04% 涨跌幅（1D） +3.26% 漲跌幅（7D） +9.18%

Golddigger（GDIG）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，GDIG 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。GDIG 的历史最高价为 $ 0.00135633，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，GDIG 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.04%，过去 24 小时内变动为 +3.26%，过去 7 天内累计变动为 +9.18%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Golddigger（GDIG）市场信息

市值 $ 472.89K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 472.89K 流通量 993.72M 总供应量 993,724,006.992372

Golddigger 的当前市值为 $ 472.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GDIG 的流通量为 993.72M，总供应量是 993724006.992372，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 472.89K。