GOATS 今日价格

GOATS (GOATS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.97%。当前 GOATS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GOATS。

GOATS 目前市值在 $ 1,320,242 排名第 #-，流通供应量为 18.87B GOATS。过去 24 小时内，GOATS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00246019，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GOATS 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 -16.89%。过去一天，总交易量达到 --。

GOATS（GOATS）市场信息

市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 流通量 18.87B 18.87B 18.87B 总供应量 19,484,573,265.21 19,484,573,265.21 19,484,573,265.21

GOATS 的当前市值为 $ 1.32M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GOATS 的流通量为 18.87B，总供应量是 19484573265.21，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.32M。