GMT 价格 (GMT)
今天 GMT (GMT) 的实时价格为 0.153459 USD。目前其市值为 $ 402.96M USD。GMT 兑换 USD 的价格为实时更新。
GMT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 168.41M USD
- GMT 当天价格变化为 +3.65%
- 其循环供应量为 2.63B USD
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今天内，GMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00540677。
在过去30天内，GMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0523517398。
在过去60天内，GMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0400575101。
在过去90天内，GMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02708581733904932。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00540677
|+3.65%
|30天
|$ -0.0523517398
|-34.11%
|60天
|$ +0.0400575101
|+26.10%
|90天
|$ +0.02708581733904932
|+21.43%
GMT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.54%
+3.65%
+14.57%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
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|1 GMT 兑换 AUD
A$0.2455344
|1 GMT 兑换 GBP
￡0.1227672
|1 GMT 兑换 EUR
€0.14732064
|1 GMT 兑换 USD
$0.153459
|1 GMT 兑换 MYR
RM0.68596173
|1 GMT 兑换 TRY
₺5.41863729
|1 GMT 兑换 JPY
¥24.10533972
|1 GMT 兑换 RUB
₽17.10914391
|1 GMT 兑换 INR
₹13.15757466
|1 GMT 兑换 IDR
Rp2,475.14481477
|1 GMT 兑换 PHP
₱8.88681069
|1 GMT 兑换 EGP
￡E.7.79264802
|1 GMT 兑换 BRL
R$0.97446465
|1 GMT 兑换 CAD
C$0.22098096
|1 GMT 兑换 BDT
৳18.3383505
|1 GMT 兑换 NGN
₦237.55146282
|1 GMT 兑换 UAH
₴6.45448554
|1 GMT 兑换 VES
Bs7.826409
|1 GMT 兑换 PKR
Rs42.74600445
|1 GMT 兑换 KZT
₸80.55523287
|1 GMT 兑换 THB
฿5.25750534
|1 GMT 兑换 TWD
NT$5.04726651
|1 GMT 兑换 CHF
Fr0.1381131
|1 GMT 兑换 HKD
HK$1.19237643
|1 GMT 兑换 MAD
.د.م1.5499359