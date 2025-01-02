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GMT 价格 (GMT)

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GMT (GMT) 实时价格图表

$0.153459
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+3.60%(1D)

今天 GMT (GMT) 的价格

今天 GMT (GMT) 的实时价格为 0.153459 USD。目前其市值为 $ 402.96M USD。GMT 兑换 USD 的价格为实时更新。
GMT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 168.41M USD
- GMT 当天价格变化为 +3.65%
- 其循环供应量为 2.63B USD

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GMT (GMT) 价格表现 USD

今天内，GMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00540677
在过去30天内，GMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0523517398
在过去60天内，GMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0400575101
在过去90天内，GMT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02708581733904932

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00540677+3.65%
30天$ -0.0523517398-34.11%
60天$ +0.0400575101+26.10%
90天$ +0.02708581733904932+21.43%

GMT (GMT) 价格分析

GMT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.148053
$ 0.148053$ 0.148053

$ 0.154037
$ 0.154037$ 0.154037

$ 4.11
$ 4.11$ 4.11

+0.54%

+3.65%

+14.57%

GMT (GMT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 402.96M
$ 402.96M$ 402.96M

$ 168.41M
$ 168.41M$ 168.41M

2.63B
2.63B 2.63B

什么是GMT (GMT)

What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

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GMT 兑换为当地货币

1 GMT 兑换 AUD
A$0.2455344
1 GMT 兑换 GBP
0.1227672
1 GMT 兑换 EUR
0.14732064
1 GMT 兑换 USD
$0.153459
1 GMT 兑换 MYR
RM0.68596173
1 GMT 兑换 TRY
5.41863729
1 GMT 兑换 JPY
¥24.10533972
1 GMT 兑换 RUB
17.10914391
1 GMT 兑换 INR
13.15757466
1 GMT 兑换 IDR
Rp2,475.14481477
1 GMT 兑换 PHP
8.88681069
1 GMT 兑换 EGP
￡E.7.79264802
1 GMT 兑换 BRL
R$0.97446465
1 GMT 兑换 CAD
C$0.22098096
1 GMT 兑换 BDT
18.3383505
1 GMT 兑换 NGN
237.55146282
1 GMT 兑换 UAH
6.45448554
1 GMT 兑换 VES
Bs7.826409
1 GMT 兑换 PKR
Rs42.74600445
1 GMT 兑换 KZT
80.55523287
1 GMT 兑换 THB
฿5.25750534
1 GMT 兑换 TWD
NT$5.04726651
1 GMT 兑换 CHF
Fr0.1381131
1 GMT 兑换 HKD
HK$1.19237643
1 GMT 兑换 MAD
.د.م1.5499359