Glory Cat 今日价格

Glory Cat (GCAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,47%。当前 GCAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GCAT。

Glory Cat 目前市值在 $ 50.253 排名第 #-，流通供应量为 106,94B GCAT。过去 24 小时内，GCAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GCAT 在过去一小时内波动了 -0,13%，过去7 天内波动了 +21,55%。过去一天，总交易量达到 --。

Glory Cat（GCAT）市场信息

市值 $ 50,25K$ 50,25K $ 50,25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 64,80K$ 64,80K $ 64,80K 流通量 106,94B 106,94B 106,94B 总供应量 137.896.632.960,35574 137.896.632.960,35574 137.896.632.960,35574

Glory Cat 的当前市值为 $ 50,25K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GCAT 的流通量为 106,94B，总供应量是 137896632960.35574，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 64,80K。