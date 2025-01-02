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Glitch Protocol 价格 (GLCH)

USD

Glitch Protocol (GLCH) 实时价格图表

$0.00516021
$0.00516021$0.00516021
0.00%(1D)

今天 Glitch Protocol (GLCH) 的价格

今天 Glitch Protocol (GLCH) 的实时价格为 0.00516021 USD。目前其市值为 $ 361.41K USD。GLCH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Glitch Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 870.26 USD
- Glitch Protocol 当天价格变化为 -0.06%
- 其循环供应量为 70.14M USD

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Glitch Protocol (GLCH) 价格表现 USD

今天内，Glitch Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Glitch Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016754242
在过去60天内，Glitch Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003199655
在过去90天内，Glitch Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000453678474459823

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.06%
30天$ -0.0016754242-32.46%
60天$ +0.0003199655+6.20%
90天$ +0.000453678474459823+9.64%

Glitch Protocol (GLCH) 价格分析

Glitch Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00497484
$ 0.00497484$ 0.00497484

$ 0.0054357
$ 0.0054357$ 0.0054357

$ 2.99
$ 2.99$ 2.99

+0.07%

-0.06%

-11.81%

Glitch Protocol (GLCH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 361.41K
$ 361.41K$ 361.41K

$ 870.26
$ 870.26$ 870.26

70.14M
70.14M 70.14M

什么是Glitch Protocol (GLCH)

Glitch is a blockchain agnostic super protocol, purpose-built to facilitate trust-less money markets.

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Glitch Protocol (GLCH) 资源

官网

大家还在问：关于 Glitch Protocol (GLCH) 的其他问题

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GLCH 兑换为当地货币

1 GLCH 兑换 AUD
A$0.008256336
1 GLCH 兑换 GBP
0.004128168
1 GLCH 兑换 EUR
0.0049538016
1 GLCH 兑换 USD
$0.00516021
1 GLCH 兑换 MYR
RM0.0230661387
1 GLCH 兑换 TRY
0.1822070151
1 GLCH 兑换 JPY
¥0.8105657868
1 GLCH 兑换 RUB
0.5753118129
1 GLCH 兑换 INR
0.4424364054
1 GLCH 兑换 IDR
Rp83.2291818963
1 GLCH 兑换 PHP
0.2987245569
1 GLCH 兑换 EGP
￡E.0.2620354638
1 GLCH 兑换 BRL
R$0.0327673335
1 GLCH 兑换 CAD
C$0.0074307024
1 GLCH 兑换 BDT
0.616645095
1 GLCH 兑换 NGN
7.9879018758
1 GLCH 兑换 UAH
0.2170384326
1 GLCH 兑换 VES
Bs0.26317071
1 GLCH 兑换 PKR
Rs1.4373764955
1 GLCH 兑换 KZT
2.7087490353
1 GLCH 兑换 THB
฿0.1767887946
1 GLCH 兑换 TWD
NT$0.1697193069
1 GLCH 兑换 CHF
Fr0.004644189
1 GLCH 兑换 HKD
HK$0.0400948317
1 GLCH 兑换 MAD
.د.م0.052118121