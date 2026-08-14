GIZMO 今日价格

GIZMO (GIZMO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.89%。当前 GIZMO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GIZMO。

GIZMO 目前市值在 $ 248,281 排名第 #-，流通供应量为 1.00B GIZMO。过去 24 小时内，GIZMO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.062911，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GIZMO 在过去一小时内波动了 -1.75%，过去7 天内波动了 -7.48%。过去一天，总交易量达到 $ 210.57。

GIZMO（GIZMO）市场信息

市值 $ 248.28K$ 248.28K $ 248.28K 成交量（24H） $ 210.57$ 210.57 $ 210.57 完全稀释市值 $ 248.28K$ 248.28K $ 248.28K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

GIZMO 的当前市值为 $ 248.28K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 210.57。GIZMO 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 248.28K。