Genopets（GENE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00723171 24H最高价 $ 0.00759704 历史最高 $ 37.83 最低价 $ 0.00512048 涨跌幅（1H） +1.03% 涨跌幅（1D） +2.89% 漲跌幅（7D） +9.93%

Genopets（GENE）当前实时价格为 $0.00754513。过去 24 小时内，GENE 的交易价格在 $ 0.00723171 至 $ 0.00759704 之间波动，市场活跃度显著。GENE 的历史最高价为 $ 37.83，历史最低价为 $ 0.00512048。

从短期表现来看，GENE 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.03%，过去 24 小时内变动为 +2.89%，过去 7 天内累计变动为 +9.93%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Genopets（GENE）市场信息

市值 $ 646.53K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 759.70K 流通量 85.10M 总供应量 100,000,000.0

Genopets 的当前市值为 $ 646.53K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GENE 的流通量为 85.10M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 759.70K。