GenesisL1 今日价格

GenesisL1 (L1) 今日实时价格为 $ 0.101152，过去 24 小时内变化了 1.92%。当前 L1 兑 USD 的汇率为 $ 0.101152 每 L1。

GenesisL1 目前市值在 $ 4,193,659 排名第 #-，流通供应量为 41.46M L1。过去 24 小时内，L1 的交易价格在 $ 0.09969（低点）和 $ 0.105291（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.133966，而历史最低价为 $ 0.09614。

短期表现方面，L1 在过去一小时内波动了 -0.81%，过去7 天内波动了 -1.90%。过去一天，总交易量达到 $ 5.20K。

GenesisL1（L1）市场信息

市值 $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M 成交量（24H） $ 5.20K$ 5.20K $ 5.20K 完全稀释市值 $ 4.74M$ 4.74M $ 4.74M 流通量 41.46M 41.46M 41.46M 总供应量 46,813,357.0699773 46,813,357.0699773 46,813,357.0699773

GenesisL1 的当前市值为 $ 4.19M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.20K。L1 的流通量为 41.46M，总供应量是 46813357.0699773，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.74M。