Gap Tooth Lizard（$GAPPY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +2.61% 涨跌幅（1D） +19.19% 漲跌幅（7D） -19.72%

Gap Tooth Lizard（$GAPPY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，$GAPPY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。$GAPPY 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，$GAPPY 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.61%，过去 24 小时内变动为 +19.19%，过去 7 天内累计变动为 -19.72%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Gap Tooth Lizard（$GAPPY）市场信息

市值 $ 749.70K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 749.70K 流通量 99.91B 总供应量 99,906,805,287.48557

Gap Tooth Lizard 的当前市值为 $ 749.70K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$GAPPY 的流通量为 99.91B，总供应量是 99906805287.48557，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 749.70K。