GameSwift 今日价格

GameSwift (GSWIFT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,67%。当前 GSWIFT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GSWIFT。

GameSwift 目前市值在 $ 166.352 排名第 #-，流通供应量为 467,96M GSWIFT。过去 24 小时内，GSWIFT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,809962，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GSWIFT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -5,41%。过去一天，总交易量达到 $ 48,48。

GameSwift（GSWIFT）市场信息

市值 $ 166,35K$ 166,35K $ 166,35K 成交量（24H） $ 48,48$ 48,48 $ 48,48 完全稀释市值 $ 274,08K$ 274,08K $ 274,08K 流通量 467,96M 467,96M 467,96M 总供应量 770.988.458,3969715 770.988.458,3969715 770.988.458,3969715

GameSwift 的当前市值为 $ 166,35K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 48,48。GSWIFT 的流通量为 467,96M，总供应量是 770988458.3969715，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 274,08K。