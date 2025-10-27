FVIX（FVIX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 42.19 $ 42.19 $ 42.19 24H最低价 $ 42.65 $ 42.65 $ 42.65 24H最高价 24H最低价 $ 42.19$ 42.19 $ 42.19 24H最高价 $ 42.65$ 42.65 $ 42.65 历史最高 $ 95.98$ 95.98 $ 95.98 最低价 $ 18.95$ 18.95 $ 18.95 涨跌幅（1H） -0.24% 涨跌幅（1D） +0.75% 漲跌幅（7D） -2.16% 漲跌幅（7D） -2.16%

FVIX（FVIX）当前实时价格为 $42.5。过去 24 小时内，FVIX 的交易价格在 $ 42.19 至 $ 42.65 之间波动，市场活跃度显著。FVIX 的历史最高价为 $ 95.98，历史最低价为 $ 18.95。

从短期表现来看，FVIX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.24%，过去 24 小时内变动为 +0.75%，过去 7 天内累计变动为 -2.16%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FVIX（FVIX）市场信息

市值 $ 675.70K$ 675.70K $ 675.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 675.70K$ 675.70K $ 675.70K 流通量 15.90K 15.90K 15.90K 总供应量 15,903.357510522073 15,903.357510522073 15,903.357510522073

FVIX 的当前市值为 $ 675.70K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FVIX 的流通量为 15.90K，总供应量是 15903.357510522073，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 675.70K。