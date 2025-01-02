Frax Ether 价格 (FRXETH)
今天 Frax Ether (FRXETH) 的实时价格为 3,450.67 USD。目前其市值为 $ 509.57M USD。FRXETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Frax Ether 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.14M USD
- Frax Ether 当天价格变化为 +4.17%
- 其循环供应量为 147.60K USD
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今天内，Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +138.0。
在过去30天内，Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -141.4012101930。
在过去60天内，Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,422.1511972590。
在过去90天内，Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,080.9577541066664。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +138.0
|+4.17%
|30天
|$ -141.4012101930
|-4.09%
|60天
|$ +1,422.1511972590
|+41.21%
|90天
|$ +1,080.9577541066664
|+45.62%
Frax Ether 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.06%
+4.17%
+2.65%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times.
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|1 FRXETH 兑换 AUD
A$5,555.5787
|1 FRXETH 兑换 GBP
￡2,760.536
|1 FRXETH 兑换 EUR
€3,312.6432
|1 FRXETH 兑换 USD
$3,450.67
|1 FRXETH 兑换 MYR
RM15,424.4949
|1 FRXETH 兑换 TRY
₺121,843.1577
|1 FRXETH 兑换 JPY
¥542,203.7771
|1 FRXETH 兑换 RUB
₽383,024.37
|1 FRXETH 兑换 INR
₹295,963.9659
|1 FRXETH 兑换 IDR
Rp55,655,959.9501
|1 FRXETH 兑换 PHP
₱199,793.793
|1 FRXETH 兑换 EGP
￡E.175,121.5025
|1 FRXETH 兑换 BRL
R$21,911.7545
|1 FRXETH 兑换 CAD
C$4,968.9648
|1 FRXETH 兑换 BDT
৳412,355.065
|1 FRXETH 兑换 NGN
₦5,341,568.1466
|1 FRXETH 兑换 UAH
₴145,135.1802
|1 FRXETH 兑换 VES
Bs175,984.17
|1 FRXETH 兑换 PKR
Rs961,184.1285
|1 FRXETH 兑换 KZT
₸1,811,360.2031
|1 FRXETH 兑换 THB
฿118,254.4609
|1 FRXETH 兑换 TWD
NT$113,492.5363
|1 FRXETH 兑换 CHF
Fr3,105.603
|1 FRXETH 兑换 HKD
HK$26,811.7059
|1 FRXETH 兑换 MAD
.د.م34,851.767