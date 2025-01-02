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Frax Ether 价格 (FRXETH)

USD

Frax Ether (FRXETH) 实时价格图表

$3,450.67
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+4.10%(1D)

今天 Frax Ether (FRXETH) 的价格

今天 Frax Ether (FRXETH) 的实时价格为 3,450.67 USD。目前其市值为 $ 509.57M USD。FRXETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Frax Ether 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.14M USD
- Frax Ether 当天价格变化为 +4.17%
- 其循环供应量为 147.60K USD

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Frax Ether (FRXETH) 价格表现 USD

今天内，Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +138.0
在过去30天内，Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -141.4012101930
在过去60天内，Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,422.1511972590
在过去90天内，Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,080.9577541066664

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +138.0+4.17%
30天$ -141.4012101930-4.09%
60天$ +1,422.1511972590+41.21%
90天$ +1,080.9577541066664+45.62%

Frax Ether (FRXETH) 价格分析

Frax Ether 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,307.54
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$ 3,454.79
$ 3,454.79$ 3,454.79

$ 4,084.25
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+0.06%

+4.17%

+2.65%

Frax Ether (FRXETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 509.57M
$ 509.57M$ 509.57M

$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M

147.60K
147.60K 147.60K

什么是Frax Ether (FRXETH)

frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times.

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Frax Ether (FRXETH) 资源

官网

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FRXETH 兑换为当地货币

1 FRXETH 兑换 AUD
A$5,555.5787
1 FRXETH 兑换 GBP
2,760.536
1 FRXETH 兑换 EUR
3,312.6432
1 FRXETH 兑换 USD
$3,450.67
1 FRXETH 兑换 MYR
RM15,424.4949
1 FRXETH 兑换 TRY
121,843.1577
1 FRXETH 兑换 JPY
¥542,203.7771
1 FRXETH 兑换 RUB
383,024.37
1 FRXETH 兑换 INR
295,963.9659
1 FRXETH 兑换 IDR
Rp55,655,959.9501
1 FRXETH 兑换 PHP
199,793.793
1 FRXETH 兑换 EGP
￡E.175,121.5025
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R$21,911.7545
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1 FRXETH 兑换 BDT
412,355.065
1 FRXETH 兑换 NGN
5,341,568.1466
1 FRXETH 兑换 UAH
145,135.1802
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Bs175,984.17
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