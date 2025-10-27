Foundry（FDRY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00109616 $ 0.00109616 $ 0.00109616 24H最低价 $ 0.0013586 $ 0.0013586 $ 0.0013586 24H最高价 24H最低价 $ 0.00109616$ 0.00109616 $ 0.00109616 24H最高价 $ 0.0013586$ 0.0013586 $ 0.0013586 历史最高 $ 0.00188783$ 0.00188783 $ 0.00188783 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +3.42% 涨跌幅（1D） -2.93% 漲跌幅（7D） +56.62% 漲跌幅（7D） +56.62%

Foundry（FDRY）当前实时价格为 $0.00118425。过去 24 小时内，FDRY 的交易价格在 $ 0.00109616 至 $ 0.0013586 之间波动，市场活跃度显著。FDRY 的历史最高价为 $ 0.00188783，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FDRY 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.42%，过去 24 小时内变动为 -2.93%，过去 7 天内累计变动为 +56.62%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Foundry（FDRY）市场信息

市值 $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,983,685.1787281 999,983,685.1787281 999,983,685.1787281

Foundry 的当前市值为 $ 1.18M, 它过去 24 小时的交易量为 --。FDRY 的流通量为 999.98M，总供应量是 999983685.1787281，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.18M。