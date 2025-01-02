FOREST 价格 (FOREST)
今天 FOREST (FOREST) 的实时价格为 0.00971307 USD。目前其市值为 $ 9.57M USD。FOREST 兑换 USD 的价格为实时更新。
FOREST 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 969.85K USD
- FOREST 当天价格变化为 +30.16%
- 其循环供应量为 999.99M USD
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今天内，FOREST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00225087。
在过去30天内，FOREST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0068074012。
在过去60天内，FOREST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0044645475。
在过去90天内，FOREST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00225087
|+30.16%
|30天
|$ -0.0068074012
|-70.08%
|60天
|$ +0.0044645475
|+45.96%
|90天
|$ 0
|--
FOREST 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.65%
+30.16%
+43.75%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
In short, $FOREST is a solana token that is backed by a twitter account that goes by S.A.N., an AI with the primary mission of doing the most real world good to help the environment. The community and SAN, the AI-ran X account has already donated over $16,000 USD to multiple environmental charities. All of these transactions are shown on the website. The next goal is to raise $25k within the next 7 days to another charity.
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|1 FOREST 兑换 AUD
A$0.0156380427
|1 FOREST 兑换 GBP
￡0.007770456
|1 FOREST 兑换 EUR
€0.0093245472
|1 FOREST 兑换 USD
$0.00971307
|1 FOREST 兑换 MYR
RM0.0434174229
|1 FOREST 兑换 TRY
₺0.3429685017
|1 FOREST 兑换 JPY
¥1.5262146891
|1 FOREST 兑换 RUB
₽1.07815077
|1 FOREST 兑换 INR
₹0.8330900139
|1 FOREST 兑换 IDR
Rp156.6623974221
|1 FOREST 兑换 PHP
₱0.562386753
|1 FOREST 兑换 EGP
￡E.0.4929383025
|1 FOREST 兑换 BRL
R$0.0616779945
|1 FOREST 兑换 CAD
C$0.0139868208
|1 FOREST 兑换 BDT
৳1.160711865
|1 FOREST 兑换 NGN
₦15.0356380986
|1 FOREST 兑换 UAH
₴0.4085317242
|1 FOREST 兑换 VES
Bs0.49536657
|1 FOREST 兑换 PKR
Rs2.7055756485
|1 FOREST 兑换 KZT
₸5.0986818351
|1 FOREST 兑换 THB
฿0.3328669089
|1 FOREST 兑换 TWD
NT$0.3194628723
|1 FOREST 兑换 CHF
Fr0.008741763
|1 FOREST 兑换 HKD
HK$0.0754705539
|1 FOREST 兑换 MAD
.د.م0.098102007