Fluid Wrapped Ether 今日价格

Fluid Wrapped Ether (FWETH) 今日实时价格为 $ 1,889.57，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FWETH 兑 USD 的汇率为 $ 1,889.57 每 FWETH。

Fluid Wrapped Ether 目前市值在 $ 10,403,981 排名第 #-，流通供应量为 5.51K FWETH。过去 24 小时内，FWETH 的交易价格在 $ 1,874.3（低点）和 $ 1,897.7（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4,329.7，而历史最低价为 $ 1,333.35。

短期表现方面，FWETH 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 23.70。

Fluid Wrapped Ether（FWETH）市场信息

市值 $ 10.40M$ 10.40M $ 10.40M 成交量（24H） $ 23.70$ 23.70 $ 23.70 完全稀释市值 $ 10.40M$ 10.40M $ 10.40M 流通量 5.51K 5.51K 5.51K 总供应量 5,506.0 5,506.0 5,506.0

Fluid Wrapped Ether 的当前市值为 $ 10.40M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 23.70。FWETH 的流通量为 5.51K，总供应量是 5506.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.40M。