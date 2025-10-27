Flo（FLO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01552975 $ 0.01552975 $ 0.01552975 24H最低价 $ 0.01648127 $ 0.01648127 $ 0.01648127 24H最高价 24H最低价 $ 0.01552975$ 0.01552975 $ 0.01552975 24H最高价 $ 0.01648127$ 0.01648127 $ 0.01648127 历史最高 $ 0.232678$ 0.232678 $ 0.232678 最低价 $ 0.01261021$ 0.01261021 $ 0.01261021 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +5.70% 漲跌幅（7D） +19.05% 漲跌幅（7D） +19.05%

Flo（FLO）当前实时价格为 $0.01644652。过去 24 小时内，FLO 的交易价格在 $ 0.01552975 至 $ 0.01648127 之间波动，市场活跃度显著。FLO 的历史最高价为 $ 0.232678，历史最低价为 $ 0.01261021。

从短期表现来看，FLO 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +5.70%，过去 7 天内累计变动为 +19.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Flo（FLO）市场信息

市值 $ 148.02K$ 148.02K $ 148.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 164.47K$ 164.47K $ 164.47K 流通量 9.00M 9.00M 9.00M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Flo 的当前市值为 $ 148.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FLO 的流通量为 9.00M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 164.47K。