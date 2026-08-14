FlareFox 今日价格

FlareFox (FLX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FLX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FLX。

FlareFox 目前市值在 $ 23,737 排名第 #-，流通供应量为 18.93B FLX。过去 24 小时内，FLX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FLX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.01%。过去一天，总交易量达到 --。

FlareFox（FLX）市场信息

市值 $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K 流通量 18.93B 18.93B 18.93B 总供应量 18,926,615,819.09575 18,926,615,819.09575 18,926,615,819.09575

FlareFox 的当前市值为 $ 23.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FLX 的流通量为 18.93B，总供应量是 18926615819.09575，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.74K。