FaZeSway（SWAY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001192 $ 0.00001192 $ 0.00001192 24H最低价 $ 0.00001268 $ 0.00001268 $ 0.00001268 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001192$ 0.00001192 $ 0.00001192 24H最高价 $ 0.00001268$ 0.00001268 $ 0.00001268 历史最高 $ 0.00135071$ 0.00135071 $ 0.00135071 最低价 $ 0.00001124$ 0.00001124 $ 0.00001124 涨跌幅（1H） -0.15% 涨跌幅（1D） +4.30% 漲跌幅（7D） -7.85% 漲跌幅（7D） -7.85%

FaZeSway（SWAY）当前实时价格为 $0.00001266。过去 24 小时内，SWAY 的交易价格在 $ 0.00001192 至 $ 0.00001268 之间波动，市场活跃度显著。SWAY 的历史最高价为 $ 0.00135071，历史最低价为 $ 0.00001124。

从短期表现来看，SWAY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.15%，过去 24 小时内变动为 +4.30%，过去 7 天内累计变动为 -7.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FaZeSway（SWAY）市场信息

市值 $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K 流通量 999.68M 999.68M 999.68M 总供应量 999,682,321.863574 999,682,321.863574 999,682,321.863574

FaZeSway 的当前市值为 $ 12.66K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SWAY 的流通量为 999.68M，总供应量是 999682321.863574，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.66K。