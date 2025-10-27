Exit Liquidity（RETAIL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00168409$ 0.00168409 $ 0.00168409 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +2.92% 涨跌幅（1D） +7.50% 漲跌幅（7D） -20.22% 漲跌幅（7D） -20.22%

Exit Liquidity（RETAIL）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，RETAIL 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。RETAIL 的历史最高价为 $ 0.00168409，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，RETAIL 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.92%，过去 24 小时内变动为 +7.50%，过去 7 天内累计变动为 -20.22%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Exit Liquidity（RETAIL）市场信息

市值 $ 831.47K$ 831.47K $ 831.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 831.47K$ 831.47K $ 831.47K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,992,863.526202 999,992,863.526202 999,992,863.526202

Exit Liquidity 的当前市值为 $ 831.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RETAIL 的流通量为 999.99M，总供应量是 999992863.526202，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 831.47K。