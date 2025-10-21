SOURCEX（SCX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00011 $ 0.00011 $ 0.00011 24H最低价 $ 0.0002153 $ 0.0002153 $ 0.0002153 24H最高价 24H最低价 $ 0.00011$ 0.00011 $ 0.00011 24H最高价 $ 0.0002153$ 0.0002153 $ 0.0002153 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +2.16% 涨跌幅（1D） +3.08% 漲跌幅（7D） -96.67% 漲跌幅（7D） -96.67%

SOURCEX（SCX）当前实时价格为 $ 0.0001135。过去 24 小时内，SCX 的交易价格在 $ 0.00011 至 $ 0.0002153 之间波动，市场活跃度显著。SCX 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，SCX 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.16%，过去 24 小时内变动为 +3.08%，过去 7 天内累计变动为 -96.67%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SOURCEX（SCX）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 432.56K$ 432.56K $ 432.56K 完全稀释市值 $ 113.50T$ 113.50T $ 113.50T 流通量 ---- -- 最大供应量 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 总供应量 ---- -- 所属公链 BSC

SOURCEX 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 432.56K。SCX 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 113.50T。