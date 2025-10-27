Exim（EXIM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.100027 24H最高价 $ 0.100622 历史最高 $ 0.125048 最低价 $ 0.070503 涨跌幅（1H） +0.05% 涨跌幅（1D） -0.02% 漲跌幅（7D） -0.90%

Exim（EXIM）当前实时价格为 $0.100169。过去 24 小时内，EXIM 的交易价格在 $ 0.100027 至 $ 0.100622 之间波动，市场活跃度显著。EXIM 的历史最高价为 $ 0.125048，历史最低价为 $ 0.070503。

从短期表现来看，EXIM 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.05%，过去 24 小时内变动为 -0.02%，过去 7 天内累计变动为 -0.90%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Exim（EXIM）市场信息

市值 $ 135.65K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 22.51M 流通量 1.35M 总供应量 224,763,629.073

Exim 的当前市值为 $ 135.65K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EXIM 的流通量为 1.35M，总供应量是 224763629.073，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.51M。