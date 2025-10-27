ETH Strategy（STRAT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.595604 $ 0.595604 $ 0.595604 24H最低价 $ 0.626921 $ 0.626921 $ 0.626921 24H最高价 24H最低价 $ 0.595604$ 0.595604 $ 0.595604 24H最高价 $ 0.626921$ 0.626921 $ 0.626921 历史最高 $ 0.875668$ 0.875668 $ 0.875668 最低价 $ 0.50556$ 0.50556 $ 0.50556 涨跌幅（1H） +0.14% 涨跌幅（1D） +4.94% 漲跌幅（7D） +6.84% 漲跌幅（7D） +6.84%

ETH Strategy（STRAT）当前实时价格为 $0.62503。过去 24 小时内，STRAT 的交易价格在 $ 0.595604 至 $ 0.626921 之间波动，市场活跃度显著。STRAT 的历史最高价为 $ 0.875668，历史最低价为 $ 0.50556。

从短期表现来看，STRAT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.14%，过去 24 小时内变动为 +4.94%，过去 7 天内累计变动为 +6.84%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ETH Strategy（STRAT）市场信息

市值 $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 74.30M$ 74.30M $ 74.30M 流通量 2.45M 2.45M 2.45M 总供应量 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638

ETH Strategy 的当前市值为 $ 1.53M, 它过去 24 小时的交易量为 --。STRAT 的流通量为 2.45M，总供应量是 118872218.6093638，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 74.30M。