Eli5a（ELI5A）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价 $ 0.02501704
24H最高价 $ 0.031214
历史最高 $ 0.03709928
最低价 $ 0.00431141
涨跌幅（1H） -0.08%
涨跌幅（1D） +8.86%
漲跌幅（7D） +67.89%

Eli5a（ELI5A）当前实时价格为 $0.0310857。过去 24 小时内，ELI5A 的交易价格在 $ 0.02501704 至 $ 0.031214 之间波动，市场活跃度显著。ELI5A 的历史最高价为 $ 0.03709928，历史最低价为 $ 0.00431141。

从短期表现来看，ELI5A 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.08%，过去 24 小时内变动为 +8.86%，过去 7 天内累计变动为 +67.89%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Eli5a（ELI5A）市场信息

市值 $ 619.09K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 652.36K
流通量 19.93M
总供应量 21,000,000.0

Eli5a 的当前市值为 $ 619.09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ELI5A 的流通量为 19.93M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 652.36K。