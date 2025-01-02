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Effect AI 价格 (EFX)

USD

Effect AI (EFX) 实时价格图表

$0.00121925
$0.00121925$0.00121925
-95.30%(1D)

今天 Effect AI (EFX) 的价格

今天 Effect AI (EFX) 的实时价格为 0.00122194 USD。目前其市值为 $ 252.08K USD。EFX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Effect AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 118.55K USD
- Effect AI 当天价格变化为 -95.30%
- 其循环供应量为 206.67M USD

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Effect AI (EFX) 价格表现 USD

今天内，Effect AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02478418735849695
在过去30天内，Effect AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010914799
在过去60天内，Effect AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010831741
在过去90天内，Effect AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01037734743639873

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.02478418735849695-95.30%
30天$ -0.0010914799-89.32%
60天$ -0.0010831741-88.64%
90天$ -0.01037734743639873-89.46%

Effect AI (EFX) 价格分析

Effect AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.02617999
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$ 0.178357
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-1.46%

-95.30%

-96.23%

Effect AI (EFX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 252.08K
$ 252.08K$ 252.08K

$ 118.55K
$ 118.55K$ 118.55K

206.67M
206.67M 206.67M

什么是Effect AI (EFX)

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Effect AI (EFX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Effect AI (EFX) 的其他问题

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EFX 兑换为当地货币

1 EFX 兑换 AUD
A$0.001955104
1 EFX 兑换 GBP
0.000977552
1 EFX 兑换 EUR
0.0011730624
1 EFX 兑换 USD
$0.00122194
1 EFX 兑换 MYR
RM0.0054620718
1 EFX 兑换 TRY
0.0431467014
1 EFX 兑换 JPY
¥0.1917957024
1 EFX 兑换 RUB
0.13563534
1 EFX 兑换 INR
0.1047691356
1 EFX 兑换 IDR
Rp19.7087069182
1 EFX 兑换 PHP
0.0707014484
1 EFX 兑换 EGP
￡E.0.0620378938
1 EFX 兑换 BRL
R$0.007759319
1 EFX 兑换 CAD
C$0.0017595936
1 EFX 兑换 BDT
0.14602183
1 EFX 兑换 NGN
1.8915386812
1 EFX 兑换 UAH
0.0513947964
1 EFX 兑换 VES
Bs0.06231894
1 EFX 兑换 PKR
Rs0.340371387
1 EFX 兑换 KZT
0.6414329642
1 EFX 兑换 THB
฿0.0418270062
1 EFX 兑换 TWD
NT$0.0401773872
1 EFX 兑换 CHF
Fr0.001099746
1 EFX 兑换 HKD
HK$0.0094944738
1 EFX 兑换 MAD
.د.م0.012341594