Edwin 价格 (EDWIN)
今天 Edwin (EDWIN) 的实时价格为 0.00620976 USD。目前其市值为 $ 6.71M USD。EDWIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Edwin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.78M USD
- Edwin 当天价格变化为 +52.49%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，Edwin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00213764。
在过去30天内，Edwin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Edwin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Edwin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00213764
|+52.49%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
|--
Edwin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.84%
+52.49%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Edwin is on a mission to democratize DeFAI (Decentralized Finance AI) by building the essential infrastructure that bridges artificial intelligence with decentralized finance. The project provides a unified, secure interface that enables AI agents to interact with any DeFi protocol, abstracting away the complexity of blockchain operations and protocol-specific implementations. Through standardized actions and protocol abstractions, Edwin creates a foundation where AI agents can execute sophisticated financial strategies across multiple protocols and chains. We envision a future where autonomous AI agents can seamlessly interact with DeFi protocols, creating a new paradigm of intelligent, efficient, and accessible financial services. This infrastructure is designed to be open-source and community-driven, ensuring that the benefits of DeFAI are accessible to all developers and users who want to participate in this revolutionary convergence of AI and DeFi.
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|1 EDWIN 兑换 AUD
A$0.0098114208
|1 EDWIN 兑换 GBP
￡0.004967808
|1 EDWIN 兑换 EUR
€0.005899272
|1 EDWIN 兑换 USD
$0.00620976
|1 EDWIN 兑换 MYR
RM0.0271366512
|1 EDWIN 兑换 TRY
₺0.2213158464
|1 EDWIN 兑换 JPY
¥0.9689088528
|1 EDWIN 兑换 RUB
₽0.6067556496
|1 EDWIN 兑换 INR
₹0.5351571168
|1 EDWIN 兑换 IDR
Rp100.1574053328
|1 EDWIN 兑换 PHP
₱0.36171852
|1 EDWIN 兑换 EGP
￡E.0.3122267328
|1 EDWIN 兑换 BRL
R$0.0366996816
|1 EDWIN 兑换 CAD
C$0.0088799568
|1 EDWIN 兑换 BDT
৳0.7558519872
|1 EDWIN 兑换 NGN
₦9.6725084688
|1 EDWIN 兑换 UAH
₴0.2603131392
|1 EDWIN 兑换 VES
Bs0.34774656
|1 EDWIN 兑换 PKR
Rs1.7273068416
|1 EDWIN 兑换 KZT
₸3.2108185056
|1 EDWIN 兑换 THB
฿0.208337448
|1 EDWIN 兑换 TWD
NT$0.2033075424
|1 EDWIN 兑换 CHF
Fr0.005588784
|1 EDWIN 兑换 HKD
HK$0.0483119328
|1 EDWIN 兑换 MAD
.د.م0.0618492096