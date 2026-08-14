Edu3Labs 今日价格

Edu3Labs (NFE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.29%。当前 NFE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NFE。

Edu3Labs 目前市值在 $ 258,921 排名第 #-，流通供应量为 52.59M NFE。过去 24 小时内，NFE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.342138，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NFE 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -14.82%。过去一天，总交易量达到 $ 176.26。

Edu3Labs（NFE）市场信息

市值 $ 258.92K$ 258.92K $ 258.92K 成交量（24H） $ 176.26$ 176.26 $ 176.26 完全稀释市值 $ 620.45K$ 620.45K $ 620.45K 流通量 52.59M 52.59M 52.59M 总供应量 899,599,999.28 899,599,999.28 899,599,999.28

Edu3Labs 的当前市值为 $ 258.92K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 176.26。NFE 的流通量为 52.59M，总供应量是 899599999.28，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 620.45K。