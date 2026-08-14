earnAUSD 今日价格

earnAUSD (EARNAUSD) 今日实时价格为 $ 1.01，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 EARNAUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.01 每 EARNAUSD。

earnAUSD 目前市值在 $ 21,278,214 排名第 #-，流通供应量为 21.06M EARNAUSD。过去 24 小时内，EARNAUSD 的交易价格在 $ 1.01（低点）和 $ 1.012（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 11.25，而历史最低价为 $ 0.947866。

短期表现方面，EARNAUSD 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 +0.02%。过去一天，总交易量达到 $ 3.01K。

earnAUSD（EARNAUSD）市场信息

市值 $ 21.28M$ 21.28M $ 21.28M 成交量（24H） $ 3.01K$ 3.01K $ 3.01K 完全稀释市值 $ 21.28M$ 21.28M $ 21.28M 流通量 21.06M 21.06M 21.06M 总供应量 21,063,523.766959 21,063,523.766959 21,063,523.766959

earnAUSD 的当前市值为 $ 21.28M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.01K。EARNAUSD 的流通量为 21.06M，总供应量是 21063523.766959，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.28M。