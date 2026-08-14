Duck Token 今日价格

Duck Token (DUCK) 今日实时价格为 $ 0.03197533，过去 24 小时内变化了 0.58%。当前 DUCK 兑 USD 的汇率为 $ 0.03197533 每 DUCK。

Duck Token 目前市值在 $ 31,975 排名第 #-，流通供应量为 1000.00K DUCK。过去 24 小时内，DUCK 的交易价格在 $ 0.03135085（低点）和 $ 0.03282396（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.112937，而历史最低价为 $ 0.02211247。

短期表现方面，DUCK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.49%。过去一天，总交易量达到 $ 72.87。

Duck Token（DUCK）市场信息

市值 $ 31.98K$ 31.98K $ 31.98K 成交量（24H） $ 72.87$ 72.87 $ 72.87 完全稀释市值 $ 31.98K$ 31.98K $ 31.98K 流通量 1000.00K 1000.00K 1000.00K 总供应量 999,998.0 999,998.0 999,998.0

Duck Token 的当前市值为 $ 31.98K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 72.87。DUCK 的流通量为 1000.00K，总供应量是 999998.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.98K。