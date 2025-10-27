Dolphin（DPHN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01973544 $ 0.01973544 $ 0.01973544 24H最低价 $ 0.0212392 $ 0.0212392 $ 0.0212392 24H最高价 24H最低价 $ 0.01973544$ 0.01973544 $ 0.01973544 24H最高价 $ 0.0212392$ 0.0212392 $ 0.0212392 历史最高 $ 0.02226817$ 0.02226817 $ 0.02226817 最低价 $ 0.01112509$ 0.01112509 $ 0.01112509 涨跌幅（1H） +1.94% 涨跌幅（1D） +8.29% 漲跌幅（7D） -- 漲跌幅（7D） --

Dolphin（DPHN）当前实时价格为 $0.02160138。过去 24 小时内，DPHN 的交易价格在 $ 0.01973544 至 $ 0.0212392 之间波动，市场活跃度显著。DPHN 的历史最高价为 $ 0.02226817，历史最低价为 $ 0.01112509。

从短期表现来看，DPHN 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.94%，过去 24 小时内变动为 +8.29%，过去 7 天内累计变动为 --。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dolphin（DPHN）市场信息

市值 $ 10.53M$ 10.53M $ 10.53M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.16M$ 21.16M $ 21.16M 流通量 497.61M 497.61M 497.61M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dolphin 的当前市值为 $ 10.53M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DPHN 的流通量为 497.61M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.16M。