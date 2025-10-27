Docker（DOCKERZXBT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00511224 $ 0.00511224 $ 0.00511224 24H最低价 $ 0.00658108 $ 0.00658108 $ 0.00658108 24H最高价 24H最低价 $ 0.00511224$ 0.00511224 $ 0.00511224 24H最高价 $ 0.00658108$ 0.00658108 $ 0.00658108 历史最高 $ 0.00981968$ 0.00981968 $ 0.00981968 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.13% 涨跌幅（1D） +19.86% 漲跌幅（7D） +13.96% 漲跌幅（7D） +13.96%

Docker（DOCKERZXBT）当前实时价格为 $0.00612804。过去 24 小时内，DOCKERZXBT 的交易价格在 $ 0.00511224 至 $ 0.00658108 之间波动，市场活跃度显著。DOCKERZXBT 的历史最高价为 $ 0.00981968，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DOCKERZXBT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.13%，过去 24 小时内变动为 +19.86%，过去 7 天内累计变动为 +13.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Docker（DOCKERZXBT）市场信息

市值 $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M 流通量 972.14M 972.14M 972.14M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Docker 的当前市值为 $ 5.96M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DOCKERZXBT 的流通量为 972.14M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.13M。