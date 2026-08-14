Dobermann 今日价格

Dobermann (DOBERMANN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 27.21%。当前 DOBERMANN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DOBERMANN。

Dobermann 目前市值在 $ 238,827 排名第 #-，流通供应量为 999.90M DOBERMANN。过去 24 小时内，DOBERMANN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DOBERMANN 在过去一小时内波动了 -0.27%，过去7 天内波动了 +29.66%。过去一天，总交易量达到 $ 7.05K。

Dobermann（DOBERMANN）市场信息

市值 $ 238.83K$ 238.83K $ 238.83K 成交量（24H） $ 7.05K$ 7.05K $ 7.05K 完全稀释市值 $ 238.83K$ 238.83K $ 238.83K 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 总供应量 999,904,852.0959113 999,904,852.0959113 999,904,852.0959113

Dobermann 的当前市值为 $ 238.83K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.05K。DOBERMANN 的流通量为 999.90M，总供应量是 999904852.0959113，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 238.83K。