Dither 价格 (DITH)
今天 Dither (DITH) 的实时价格为 0.062886 USD。目前其市值为 $ 6.29M USD。DITH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dither 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 194.70K USD
- Dither 当天价格变化为 +26.75%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，Dither 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01327042。
在过去30天内，Dither 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0202837032。
在过去60天内，Dither 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0218413517。
在过去90天内，Dither 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02033939579722715。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01327042
|+26.75%
|30天
|$ -0.0202837032
|-32.25%
|60天
|$ +0.0218413517
|+34.73%
|90天
|$ -0.02033939579722715
|-24.43%
Dither 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.43%
+26.75%
+72.85%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Dither is a multi-faceted experiment which leverages the solana ecosystem to build the world's most powerful AI time-series models for trading. The AI arm trains on Memecoin data for traders. The experimental token which uses a dither bot to incentivize stable value.
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|1 DITH 兑换 AUD
A$0.1006176
|1 DITH 兑换 GBP
￡0.0503088
|1 DITH 兑换 EUR
€0.06037056
|1 DITH 兑换 USD
$0.062886
|1 DITH 兑换 MYR
RM0.28110042
|1 DITH 兑换 TRY
₺2.22050466
|1 DITH 兑换 JPY
¥9.86555568
|1 DITH 兑换 RUB
₽6.980346
|1 DITH 兑换 INR
₹5.39058792
|1 DITH 兑换 IDR
Rp1,014.29018058
|1 DITH 兑换 PHP
₱3.63858396
|1 DITH 兑换 EGP
￡E.3.1914645
|1 DITH 兑换 BRL
R$0.39869724
|1 DITH 兑换 CAD
C$0.09055584
|1 DITH 兑换 BDT
৳7.514877
|1 DITH 兑换 NGN
₦97.34627028
|1 DITH 兑换 UAH
₴2.64498516
|1 DITH 兑换 VES
Bs3.207186
|1 DITH 兑换 PKR
Rs17.5168953
|1 DITH 兑换 KZT
₸33.01074798
|1 DITH 兑换 THB
฿2.15321664
|1 DITH 兑换 TWD
NT$2.06769168
|1 DITH 兑换 CHF
Fr0.0565974
|1 DITH 兑换 HKD
HK$0.48862422
|1 DITH 兑换 MAD
.د.م0.6351486