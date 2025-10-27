DickStrategy（DICKSTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00112929 $ 0.00112929 $ 0.00112929 24H最低价 $ 0.00119811 $ 0.00119811 $ 0.00119811 24H最高价 24H最低价 $ 0.00112929$ 0.00112929 $ 0.00112929 24H最高价 $ 0.00119811$ 0.00119811 $ 0.00119811 历史最高 $ 0.01084287$ 0.01084287 $ 0.01084287 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.03% 涨跌幅（1D） +5.25% 漲跌幅（7D） -26.70% 漲跌幅（7D） -26.70%

DickStrategy（DICKSTR）当前实时价格为 $0.00119743。过去 24 小时内，DICKSTR 的交易价格在 $ 0.00112929 至 $ 0.00119811 之间波动，市场活跃度显著。DICKSTR 的历史最高价为 $ 0.01084287，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DICKSTR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.03%，过去 24 小时内变动为 +5.25%，过去 7 天内累计变动为 -26.70%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DickStrategy（DICKSTR）市场信息

市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 流通量 943.18M 943.18M 943.18M 总供应量 943,182,049.2997133 943,182,049.2997133 943,182,049.2997133

DickStrategy 的当前市值为 $ 1.13M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DICKSTR 的流通量为 943.18M，总供应量是 943182049.2997133，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.13M。