DFDV xStock 今日价格

DFDV xStock (DFDVX) 今日实时价格为 $ 3.2，过去 24 小时内变化了 12.95%。当前 DFDVX 兑 USD 的汇率为 $ 3.2 每 DFDVX。

DFDV xStock 目前市值在 $ 536,987 排名第 #-，流通供应量为 168.63K DFDVX。过去 24 小时内，DFDVX 的交易价格在 $ 2.83（低点）和 $ 3.33（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 32.51，而历史最低价为 $ 2.43。

短期表现方面，DFDVX 在过去一小时内波动了 -0.26%，过去7 天内波动了 +16.31%。过去一天，总交易量达到 $ 99.20K。

DFDV xStock（DFDVX）市场信息

市值 $ 536.99K$ 536.99K $ 536.99K 成交量（24H） $ 99.20K$ 99.20K $ 99.20K 完全稀释市值 $ 536.99K$ 536.99K $ 536.99K 流通量 168.63K 168.63K 168.63K 总供应量 168,625.5369651032 168,625.5369651032 168,625.5369651032

DFDV xStock 的当前市值为 $ 536.99K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 99.20K。DFDVX 的流通量为 168.63K，总供应量是 168625.5369651032，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 536.99K。