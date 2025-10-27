DFDV Staked SOL（DFDVSOL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 200.44 $ 200.44 $ 200.44 24H最低价 $ 209.4 $ 209.4 $ 209.4 24H最高价 24H最低价 $ 200.44$ 200.44 $ 200.44 24H最高价 $ 209.4$ 209.4 $ 209.4 历史最高 $ 259.77$ 259.77 $ 259.77 最低价 $ 150.48$ 150.48 $ 150.48 涨跌幅（1H） +0.12% 涨跌幅（1D） +3.24% 漲跌幅（7D） +6.63% 漲跌幅（7D） +6.63%

DFDV Staked SOL（DFDVSOL）当前实时价格为 $208.78。过去 24 小时内，DFDVSOL 的交易价格在 $ 200.44 至 $ 209.4 之间波动，市场活跃度显著。DFDVSOL 的历史最高价为 $ 259.77，历史最低价为 $ 150.48。

从短期表现来看，DFDVSOL 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.12%，过去 24 小时内变动为 +3.24%，过去 7 天内累计变动为 +6.63%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DFDV Staked SOL（DFDVSOL）市场信息

市值 $ 119.50M$ 119.50M $ 119.50M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 119.50M$ 119.50M $ 119.50M 流通量 572.35K 572.35K 572.35K 总供应量 572,347.261763852 572,347.261763852 572,347.261763852

DFDV Staked SOL 的当前市值为 $ 119.50M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DFDVSOL 的流通量为 572.35K，总供应量是 572347.261763852，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 119.50M。