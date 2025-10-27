Developer Camp（DEVELOPER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00175354 24H最高价 $ 0.00257199 历史最高 $ 0.00934615 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -1.31% 涨跌幅（1D） -20.87% 漲跌幅（7D） -1.95%

Developer Camp（DEVELOPER）当前实时价格为 $0.00185529。过去 24 小时内，DEVELOPER 的交易价格在 $ 0.00175354 至 $ 0.00257199 之间波动，市场活跃度显著。DEVELOPER 的历史最高价为 $ 0.00934615，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DEVELOPER 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.31%，过去 24 小时内变动为 -20.87%，过去 7 天内累计变动为 -1.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Developer Camp（DEVELOPER）市场信息

市值 $ 1.78M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.78M 流通量 959.28M 总供应量 959,278,938.797409

Developer Camp 的当前市值为 $ 1.78M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DEVELOPER 的流通量为 959.28M，总供应量是 959278938.797409，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.78M。