DESU（DESU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00023545 $ 0.00023545 $ 0.00023545 24H最低价 $ 0.00043663 $ 0.00043663 $ 0.00043663 24H最高价 24H最低价 $ 0.00023545$ 0.00023545 $ 0.00023545 24H最高价 $ 0.00043663$ 0.00043663 $ 0.00043663 历史最高 $ 0.00359485$ 0.00359485 $ 0.00359485 最低价 $ 0.00013144$ 0.00013144 $ 0.00013144 涨跌幅（1H） +1.62% 涨跌幅（1D） +82.67% 漲跌幅（7D） +101.34% 漲跌幅（7D） +101.34%

DESU（DESU）当前实时价格为 $0.00043292。过去 24 小时内，DESU 的交易价格在 $ 0.00023545 至 $ 0.00043663 之间波动，市场活跃度显著。DESU 的历史最高价为 $ 0.00359485，历史最低价为 $ 0.00013144。

从短期表现来看，DESU 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.62%，过去 24 小时内变动为 +82.67%，过去 7 天内累计变动为 +101.34%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DESU（DESU）市场信息

市值 $ 432.92K$ 432.92K $ 432.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 432.92K$ 432.92K $ 432.92K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DESU 的当前市值为 $ 432.92K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DESU 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 432.92K。